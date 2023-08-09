إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص جنوب أسوان

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 165 بجوار الكافتيريا، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.