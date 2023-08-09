خالد الجندى: بعض الفتاوى الإلكترونية لا تتلائم مع ثقافتنا

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتاوى الإلكترونية أصبحت ضرورة عصرية، مؤكدًا أنها أمر من الأمور الخطيرة جدًا.

أضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه في عصر السوشيال ميديا وخلافه نحتاج أن نكون حذرين من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من جهات مشبوهة وغامضة ولا تتلائم مع ثقافتنا ومفاهيمنا الوسطية.

وأكد أن كل الفتاوى الموجودة عن العقيدة هى فتاوى شديدة التسلف وخطيرة جدًا لدرجة أنها تكفر الشخص وتجعله يشك في كل علماء الأمة والمتحدثين باسم الدين وهذا أمر خطير وأصبح من السهل أن نجد مشايخ من المنتسبين للسلفية يسبون الإمام النووي ويتهمونه في دينه وعقيدته، لأن الإمام النووي على المعتقد الأشعري، وكذلك سبوا الإمام ابن القيم الجوزية، وتطاولوا عليه.

الفتوى الإلكترونية أصبحت من السهل العثور عليها

وتابع أن الفتوى الإلكترونية أصبحت من السهل العثور عليها وانتشارها يشعر الإنسان بأنها صحيحة، رغم أنها كلها منقولة من المواقع، لذا يظن أنها الصواب وهذه هي الكارثة.