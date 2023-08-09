الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن ترحب باجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن السودان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

رحبت الولايات المتحدة باجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع الأمني في السودان، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أن الوضع في السودان يستحق اهتمامًا فوريًا من مجلس الأمن، وينبغي أن يعرف الشعب السوداني أننا لم ننسه في خضم هذا الصراع الذي يطول فيه أمد المعاناة الإنسانية.

وأضافت: "نأمل أن يسلط هذا الاجتماع الضوء على دعوة المجتمع الدولي للأطراف المتحاربة حتى تضع حدًا فوريًا للقتال، وتحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتحترم حقوق الإنسان، وتتيح الوصول الإنساني بدون عوائق بغرض تلبية احتياجات المدنيين الطارئة، وندين أيضًا بأشد العبارات، أعمال العنف الدائرة في دارفور، وبخاصة التقارير التي تتحدث عن عمليات القتل العرقي وأعمال العنف الجنسي واسعة النطاق على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها".

الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي السودان الخارجية الامريكية وزارة الخارجية الامريكية

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