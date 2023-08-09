خبير: الأقطاب العالمية الجديدة هى المتحكمة فى مسار التجارة الدولية

قال الخبير الاقتصادي أحمد السعيد إن هناك تغييرًا في القوى العالمية وهذه القوى هى المتحكمة في التجارة العالمية، بسبب أن كثيرًا من الدول العالمية ترفض الهيمنة الأمريكية.

رفض القوى العالمية الهيمنة الأمريكية

أضاف السعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي الطاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تدميرًا للمستهلك على مستوى العالم، حيث إن حرص أمريكا على رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تدهور الأوضاع بالدول النامية المعتمدة على الاستيراد بالدولار، وبالتالي هذه الدول خزانتها أصبحت فارغة من الدولار.

الإجراءات الاقتصادية الصينية

أضاف أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين مؤخرًا سوف تزيد من حركة التعافي الاقتصادي الصيني وليس العالمي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متمسكة بالهيمنة الاقتصادية، لكن القوى الدولية الأخرى تريد التصدير بعملتها بدلًا من التعامل بالدولار، وهذا دليل على الرفض العالمي للسياسة الأمريكية الدولارية التي لا تنظر سوى لوضعها وما تحققه من مكاسب.