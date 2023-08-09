60 طالبا وطالبة من 3 مدارس يشاركون في ورش عمل لغرس القيم بالسويس

نظمت وحدة السكان محافظة السويس، برئاسة الدكتورة سمر مجدى، ثلاث ورش تدريبية لمدة يومين لكل ورشة بثلاث مدارس، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم.

وشارك بالورش التدريبية التي أقيمت تنفيذا لتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية 60 طالبا وطالبة، من مدارس أحمد رمضان الابتدائية فى الأربعين وعبدالرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق بحى الجناين.

وتهدف تلك الورش، إلى بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل على إكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادئ والقيم الأخلاقية بينهم.

وأقيمت الورش التدريبية بمشاركة مشروع قيم وحياة برئاسة سارة أحمد، وتحت إشراف ياسر عمارة مدير عام مديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع فادية صديق مدير عام الشئون التنفيذية ومنسق السكان بالمديرية.

واستهدفت الورش غرس القيم الـ11 "المسؤولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة –التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من ٨ إلى ١٤ سنة"، من خلال الاستعانة بالمدربين المعتمدين بفريق عمل مشروع "قيم وحياة" .

وشهدت ورش العمل استبيان قبلي للطلاب والطالبات عن معنى القيم، كما ضمت عدد من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية - الرسم والتلوين – العاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية".

وفي نهاية كل ورشة عمل تم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة من خلال الاختبار البعدى.

جانب من الورش

جانب من الورش

جانب من الورش

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