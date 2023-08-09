الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"أنا لم أمت حتى أسمع عن كتب لم أصدرها".. مشاهد من حياة محمود درويش

محمود درويش
محمود درويش

في حوار أجرته مجلة البيان مع الشاعر الكبير محمود درويش عام 1970 تحدث فيه عن الشعر في حياته وكيف يكتبه.

يقول محمود درويش: “لست شاعرًا محترفًا، والشعر لا يحتل من وقتي إلا ساعات معدودة، وأنا كثير الصمت يحدث ألا أكتب قصيدة واحدة طيلة عام كامل، إن الشعر عندي مواسم، وهكذا بعد صمت طويل أراني أكتب بغزارة ثم أتوقف”.

ويكمل: “أنا لا أكتب إلا إذا عشت تجربة جديدة، ونفسي كثيرا ما تصاب بالركود وبما يشبه العقم، ومن هنا لا أخطط لمشاريع، الآن مثلا أنا لا أكتب شيئًا، ولا أعرف ماذا سأكتب، وكنت قد بدأت بكتابة عدة أعمال ولا أعرف متى سأنهيها”.

وعن نشر كتبه قال درويش: “لست متحمسًا للطريقة التي تنشر بها كتبي في بيروت، وأنا أسمع عن صدور كتب لم أصدرها، لماذا، لم أمت بعد، عندما أموت افعلوا بي ما تشاؤون، ولكن الآن دعوني أعمل على مهل، دعوني أكتب في الظل، واتركوا لي متى أقرر الخروج للضوء، وأرجو أن يكون لي الحق في مطالبة النقاد بألا يحاسبوني إلا على ما أصدره أنا فقط”.

محمود درويش الشعر درويش قصيدة بيروت

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