المشاركون في اختبارات "كابيتانو مصر" لـ"الدستور": كان حلم نتطلع للوصول إليه

عبر الأطفال المشاركين بـ«كابيتانو مصر»، عن فرحتهم بوصول قطار مشروع "كابيتانو مصر" إلى محافظة الغربية، حيث يُعد المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بقيادة مصطفى الشامي، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين يرغبون في خوض الاختبارات.

قال محمد السيد، أحد المشاركين من تحدي قرى كفر الشيخ، إنه يحلم أن يكون من المقبولين في هذه الاختبارات التي طال انتظارها وأن مثله اللاعب محمد هاني نجم النادي الأهلي ويحلم بأن يلعب معه يومًا ما، موجهًا الشكر لكل من طرح هذه الفكرة لقيام هذه المبادرة، مؤكدًا أنه كان يحلم بوجود مثل هذه الاختبارات التي لا تهدف إلى جمع المال بل فقط تريد إبراز المواهب وتقديمها للمنتخبات المصرية، فكان حلما نريد الوصول إليه.

فيما قال يوسف معوض، إنني اشتركت منذ أن بدأ فتح باب الاشتراك وانتظرت سعيًا وراء حلمي أن أكون مثل حارس المرمى الألماني الشهير نوير جئت اليوم إلى نادي بلدية المحلة لأبدأ حلمي وكل الشكر للقائمين على هذه الاختبارات التي أراها أعظم ما حدث في حياتي حتى الآن، خاصة أنها تهدف إلى منح الموهوبين الفرصة وليس مثل اختبارت الأندية التي تهدف إلى جمع المال فقط.

وقال عرفات محمود، ابن قرية الشين قرية النجم وائل جمعة، إن “الصخرة” وائل جمعة، هو طموح كل أهالي الغربية ولكنه يلعب في مركز الباك الشمال ويرى علي معلول مثله وقدوته، وأنه وأسرته وأهل القرية كانوا يحلمون بمثل هذه الفرصة باختبارات تكتشف المواهب وتمنحهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم ولنيل شرف تمثيل منتخب مصر من خلال فرصة على يد متخصصين.

أما علاء ظريف، ويلعب في مركز وسط الملعب ومثله الأعلى محمد مجدي أفشة، فيؤكد أنه حضر بصحبة والده وكانت المفاجأة بوجود هذه الكوكبة من النجوم ضمن اللجان الفنية، وأنه يشعر أنه وجد الطريق لبداية حلمه من داخل ملعب نادي بلدية المحلة، ويرغب هو ووالده في التقاط صور تذكارية مع الجميع لأن الموجودين في الملعب يمثلون تاريخ مصر في كرة القدم، مؤكدًا أن والده أخبره أنه لم يتوقع وجود كل هؤلاء النجوم.

وقال عبد المجيد عبد الحميد، كنت أنتظر الفرصة لخوض اختبارات أحد الأندية الكبيرة ولكن أسعار الاستمارات كان مُبالغ فيها وعندما علمت بكابيتانو مصر لم أكن أتخيل أنها بهذه القوة وأن كل هؤلاء النجوم سيشرفون على الاختبارات ويقررون مستقبلنا بكل حرص.

وقال محمد فتحي، من إحدى قرى محافظة الغربية، يعشق عبد الله جمعة، ويؤكد أنه تابع اختبارات كابيتانو مصر في الموسم الأول وأنتظر حتى يحين الوقت لخوض الاختبارات هذا العام، وبالفعل حضرت وخضت التجربة وسعيد بها وأعلن أنني سأحقق حلمي وأكون لاعب محترف.

وقال أحمد السعيد، إنني أمارس كرة القدم منذ سنوات وخضت أكثر من اختبار في أندية عديدة حتى هنا داخل نادي بلدية المحلة وأنا أحد الأعضاء هنا، ولكني لم أجد نظام مُحكم وأسلوب واقي في التعامل مثل كابيتانو مصر لذلك فهي تجربة سأظل سعيد بها حتى حال عدم اختياري.

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