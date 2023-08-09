الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا قصفت مقر قيادة الجيش الروسى بمنطقة نوفا كاخوفكا

جريدة الدستور

أعلن الجيش الأوكراني، عن قصف مقر قيادة الجيش الروسي في منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك 7 مرات خلال ساعة واحدة حيث أطلقت 26 قذيفة.

وقالت البعثة، لوسائل إعلام محلية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 26 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقتي بتروفسكي وكييفسكي في دونيتسك من الساعة 06:30 صباحا حتى 07:20 صباحا بتوقيت موسكو، حسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت إجمالا للقصف 12 مرة اليوم بأكثر من 40 قذيفة.

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