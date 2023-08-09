مصرع وإصابة 8 في حادث تصادم على طريق السويس الصحراوي

لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 7 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الخدمات المعينة في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.