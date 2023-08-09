الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الغربية": "كابيتانو مصر" المشروع الأضخم لاكتشاف مواهب كرة القدم

يسري اديب
يسري اديب

وصل قطار مشروع "كابيتانو مصر" إلى محافظة الغربية، و"كابيتانو مصر" هو المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي انطلق داخل محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من داخل ملعب نادي بلدية المحلة، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بقيادة مصطفى الشامي، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين يرغبون في خوض الاختبارات. 

وقال المحاسب يسري الديب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، إن «كابيتانو مصر» مشروع فى غاية الأهمية لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، ودعمها من قبل أجهزة الدولة المعنية، مرجعًا نجاح الموسم الأول إلى المصداقية الكبيرة التى شهدتها عملية اختيار الموهوبين. 

وكشف «الديب» عن تقدم أكثر من 2500 ناشئ للمشاركة فى اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك وتم الإعلان عنه فى كل وسائل الإعلام. 

وأضاف عن تجهيزات المديرية لاختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»: «جهزنا ١٠٠ متطوع تابع للمديرية، إلى جانب مجموعة خاصة أخرى لتنظيم الاختبارات بلغت 30 فرد، وهى اختبارات بدنية ومهارية على يد ١٤ مدربًا محترفًا و٢٤ مدربًا مساعدًا تحت قيادة الدكتور محمود سعد والكابتن علاء ميهوب». 

وواصل وكيل مديرية الشباب والرياضة فى الغربية: «النتائج ستُعلن فى نفس اليوم، بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة»، مشددًا على أن «كابيتانو مصر» مشروع كبير أثبت مصداقيته منذ الموسم الأول، وانتشر وذاع صيت البرنامج فى موسمه الأول، وما تضمنه من مصداقية كبيرة فى اختيار الموهوبين ما منح أولياء الأمور ثقة كبيرة للتقدم بأبنائهم للمشاركة فى الموسم الثانى، وسط آمال كبيرة فى تخطى الاختبارات والمشاركة فى المسابقة الرسمية ضمن البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب. 

ووصف «الديب» مشروع «كابيتانو مصر» بأنه حدث كبير وعظيم، تحت إشراف شركة كبيرة محترمة مثل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن التسجيل والخضوع للاختبارات جريا بشكل مجانى دون أى مصروفات. واختتم بقوله: «تم الإعداد لعقد الاختبارات بأفضل صورة، من خلال اجتماعات متواصلة بحضور أعضاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلى وزارة الشباب والرياضة، بهدف إتاحة فرصة كبيرة للموهوبين لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم أمام مدربين متخصصين فى كرة القدم، ما يدعم جهود الدولة لخلق جيل كروى مميز».

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