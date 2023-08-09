مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

أدلت المتهمة بسرقة طفلة خلال تواجدها بمسجد أثري، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجمالية الجزئية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بسبب ظروفها الصعبة ووجدت الطفلة تجلس بمفردها في المسجد، فتقربت منها لتستدرجها لسرقة ذهبها، ولكنها تفاجأت بوالدتها تصرخ وتتعدى عليها بالضرب وتم ضطبها من الموجودين بالمسجد.

وأمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.