الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

جريدة الدستور

أدلت المتهمة بسرقة طفلة خلال تواجدها بمسجد أثري، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجمالية الجزئية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بسبب ظروفها الصعبة ووجدت الطفلة تجلس بمفردها في المسجد، فتقربت منها لتستدرجها لسرقة ذهبها، ولكنها تفاجأت بوالدتها تصرخ وتتعدى عليها بالضرب وتم ضطبها من الموجودين بالمسجد.

وأمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

سرقة نيابة الجمالية الجزئية اعترافات تفصيلية مسجد آثري

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟