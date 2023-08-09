"جثة الـ90 فدان".. حكاية محمود قتل صديقه بحقنة مخدرة في 15 مايو

«ومن الصداقة ما قتل»، قد يتعاون الصديقان على الخير وهذا هو هدف الأصدقاء، لكن دائمًا ما يقع في طريقنا صديق السوء وهذا هو أبرز مثال في هذه الواقعة، وهي عندما حقن شاب صديقه بحقنة هيروين مخدرة على الرغم من علمه بحالته الصحية ومرضه فتسبب في وفاته بمنطقة 15 مايو.

بداية القضية

الواقعة تعود إلى صداقة ممتدة بين شابين ولكن أحدهما شاب عمره يصل للثالثة والعشرين عامًا، لكن طبيعة جسده ومرضه جعلته هش مصاب بمرض مناعي مزمن، وكان يتردد عليه صديقه «محمود دياب» لزيارته من وقت للآخر للاطمئنان.

لكن عندما علم «محمود» أن المريض مصاب بحالة اكتئاب طلب منه النزول معه والخروج ليكون سبب في فك كربه وهمه، ولكنه لم يكن يعلم أن هدفه في تحسين حالة صديقه ستنتهي بكارثة في النهاية.

توقف النبض وهروب

ونزل الصديقان إلى الشارع، وطلب محمود من صديقه مشاركته في جرعات مخدرة، وتجرأ الضحية وتناول بعض منها، لكن النهاية كانت في حقنه بحقنة هيروين مخدرة، وفور إدخالها في جسمه بدأت تظهر عليه علامات انسحابية وعرق وتبين أن نبضه يتوقف حتى صار جثة هامدة في ثوان بجواره، ولم يجد «محمود» سوى الفرار ليتركه صديقه جثة هامدة حتى تم اكتشاف أمره وتوجيه تهمة التسبب في وفاة صديقه.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تبلغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو من الأهالي بالعثور علي جثة شاب متوفى داخل مدخل عقار بمنطقة 90 فدان انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثة نور الدين محمد، وبفحص عموم جسده ظاهريا لم يتبين وجود أي إصابات.

وتبين أنه يعاني من مرض مناعي وتوفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وأن صديقه هو من أعطاه المخدر، وهوعلى علم بحالته مما تسبب في وفاته، تم ضبطه، وتحرير المحضر رقم 3228 لسنة 2023 بالواقعة.

قرار النيابة

وأمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، إحالة المتهم ، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة شاب مريض بمرض مناعي وحقنه بمخدر الهيروين.