الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: العلاقات المصرية الصربية تاريخية وراسخة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة صربيا، موضحة أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فالعلاقات المصرية- الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن لقاء الرئيس السيسي بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة صربيا، جاء في وقت شديد الحساسية حيث الأزمات العالمية والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم، والتي تتطلب تكاتف وتكامل للجهود من أجل مواجهة تلك التحديات والتخفيف من آثارها على الشعوب، مشيرة إلى الدور المحوري للدولة المصرية على كافة المستويات فمصر لاعب رئيسي في النظام الدولي.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن اللقاء ناقش سبل تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين، كذلك التباحث حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على جميع دول العالم، موضحة أن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقتين.

وأوضحت مديح، أن العلاقات المصرية- الصربية تقوم على التفاهم والتعاون المثمر في كافة المجالات، مشددة على  أهمية الاستفادة من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة وأن العلاقات بينهم تمتد خاصة لأكثر من قرن من الزمان، بالإضافة إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدولتين لتبادل الخبرات.

حزب مصر أكتوبر التعاون الثنائي دولة صربيا الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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