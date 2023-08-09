إصابة شخصين فى تصادم سيارة وموتوسيكل بـ6 أكتوبر

أصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل أعلى طريق وصلة دريم بنطاق مدينة 6 أكتوبر.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى طريق وصلة دريم القادم من الصحرواى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى ودراجة نارية وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.