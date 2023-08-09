الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مصادر الطاقة في مصر متعددة

جريدة الدستور

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على مشروع الحكومة الجديد في إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات.

وقال فياض، خلال لقائه على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مصادر الطاقة في مصر متعددة، على سبيل المثال توليد الطاقة الكهربائية من محطات المياه بالسد العالي فهي في المقام الأول طاقة نظيفة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر في استخدامات العالم حتى الآن من خلال الطاقة الحرارية حيث تستخدم المحطات للوقود الأحفوري والغاز في توليد الطاقة.

وتابع أن مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم الآن تتجه جميع الدول لتقليل هذه الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الذي يؤدي الى التلوث والاعتماد على المصادر الطبيعية لتوليد الطاقة من “الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الـخضر”.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر يأتي من المياه، وتحتاج هذه الطاقة لاستخراجها تكنولوجيا وامكانيات ضخمة للوصول الي ذلك، منوهًا أن العادم من الهيدروجين الأخضر غير ملوث للبيئه فهي طاقة كبيرة وجديدة ومتجددة.

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