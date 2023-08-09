الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكراني يجتمع مع كبار القادة العسكريين لبحث الهجوم المضاد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، اجتماعا مصغرا مع كبار القادة العسكريين لبحث الهجوم المضاد، على خلفية الفشل والخسائر التي تتكبدها قواته.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع أضيق دائرة من الناس وأقصى قدر من الاهتمام كان لموضوع واحد وهو الهجوم المضاد.

وتابع: "أجرينا تحليلا معمقا للوضع الحالي، وبحثنا الخطوات اللاحقة، وتزويد القوات بكل ما هو ضروري"، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف زيلينسكي أنه استمع إلى تقارير من القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، وقائد مجموعة تافريا الاستراتيجية ألكسندر تارنافسكي، ورئيس مديرية الاستخبارات العامة كيريل بودانوف.

وأشارت إلى أن خسائر أوكرانيا الفادحة تنبع جزئيا من مواقع دفاعية متحصنة ومتعددة الطبقات، وخنادق وحقول ألغام عملت روسيا على بنائها، إضافة إلى مستوى التدريب الغربي للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن الحرب دخلت الآن مرحلة حرجة وصعبة بالنسبة لكييف.

الرئيس الأوكراني الهجوم المضاد فلاديمير زيلينسكي القائد العام للقوات الأوكرانية مجموعة تافريا

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