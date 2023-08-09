مدحت صالح: كتبت على منزلي "كيف يكون ملكي ولله ملك السماوات والأرض" بنصيحة من زوجتي

حل النجم الكبير مدحت صالح ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج SoldOut على منصة WATCH IT وحلقة جديدة من حلقات المحور الحواري من البرنامج من تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد.

حلقة مدحت صالح مع محمود سعد

محمود سعد وجه سؤاله للفنان الكبير قائلا: «عامل أيه» فكان رد مدحت صالح: «الحمد لله غرقان في نعم ربنا» فسأله محمود سعد عن جملة كتبها مدحت صالح على بيته؛ فكان رد المطرب الكبير وقال الجملة وهي: «كيف يكون ملكي ولله ملك السماوات والأرض» مؤكدًا أنها نصيحة زوجته حيث أنه يرى أن حياته التي يعيشها هي حق انتفاع منحها الله له وليس ملكيته" مضيفًا كل شيء المنزل والعربية وكل حاجة حق انتفاع و«أنا ربنا بيدلعني الحمد لله».

وتفاعل معه الجمهور ومع كلماته خلال الحفل وسط تصفيق كبير بداية من دخوله مسرح سولد أوت في بداية الحلقة مع الإعلامي الكبير محمود سعد ليبدأ المطرب الكبير في سرد الكثير من تفاصيل حياته الشخصية ومشواره الفني بداية من منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة حتى أصبح من أهم نجوم الوطن العربي.

ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية من خلال ثلاث نسخ مختلفة التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب.

ونسخة أخرى من البرنامج ستتناول عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.