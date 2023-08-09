لجنة قطاع الآثار بالأعلى للجامعات تتفقد كلية الآثار بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أعضاء لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور فهيم حجازي المشرف على الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح النعماني أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف والتأكد من الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية ومطابقتها لمعايير اللجنة للإستمرار في الدراسة، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائماً إلى دعم الكليات وإمدادها بما تحتاجه من دعم مالي ولوجيستي، الي جانب إدخال برامج ومقررات تعليمية مستحدثة تواكب متطلبات سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور فيهم حجازي إلى أن اللجنة قد أجرت جولة تفقدت خلالها مبنى ومعامل الكلية وفصولها الدراسية، لتقييم مقومات الدراسة بها، مضيفاً أن لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات تضم كلاً من الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية آثار جامعة الأقصر، الدكتور وائل بكري عميد كلية آثار جامعة جنوب الوادى والدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية آثار جامعة أسوان.

فيما تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج تنفيذ قوافلها المجانية بالمراكز والقري الاكثر احتياجاً علي مستوي المحافظة، حيث انطلقت القافلة لقرية الشيخ كوم غريب بمركز طما، وذلك ضمن مباردة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة أن القوافل البيطرية التي تنفذها الجامعة بصفة مستمرة تستهدف المراكز و القري النائية والتي تعاني نقص الخدمات، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية ، لافتاً الي ان هذه القوافل تهدف الي زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القوافل البيطرية المجانية التي بتم تنفيذها تهدف ايضاً الي رفع المعاناه عن المربي الصغير والحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي، موضحاً انه تم خلالها علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية، وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) ، وقام الأطباء باستقبال ومناظرة الحالات المرضية وعلاج ٣١٠ حالة في العيادات وصرف العلاج لها, موضحاً ان القافلة قامت ايضاً بدور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك فى القافلة ١٢ من اعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٠ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.