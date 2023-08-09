الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتشال 9 جثث من موقع حريق دار لذوى الاحتياجات بفرنسا

جريدة الدستور

أعلنت السلطات الفرنسية عن انتشال 9 جثث من موقع حريق في دار لذوي الاحتياجات الخاصة شرقي البلاد، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وقال رجال الإطفاء إن المركز التابع لجمعية لورين لذوي الاحتياجات الخاصة، كان مسرحا "لحريق واسع النطاق"، مشيرين إلى أنه "تم إجلاء أشخاص منه، لكن فقد 11 شخصا، ولم يتم العثور عليهم للآن".

من جهتها، قالت قوة الدرك العليا "نحن غير متأكدين مما إذا المفقودون داخل المركز وكم عددهم بالضبط"، مضيفة أن الحريق تحت السيطرة ويتم إخماده.
 وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه "تم إجلاء 17 شخصا. هناك شخص في حالة طوارئ نسبية تم نقله إلى المستشفى، وشخص مصاب بصدمة"، مضيفا: "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء الذين أحييهم، فإن العديد من الضحايا سيشعرون بالأسى".

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