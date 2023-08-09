قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سيدة توفت في حادث انقلاب سيارة ملاكي وتسليم الجثة لذويها.

وكشفت معاينة النيابة للحادث عن أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة مما تسبب في انحرافها وانقلابها فتوفت السيدة، وكانت بمفردها في السيارة.

مصرع سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكى فى المقطم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة في المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان.

وبالفحص تبين أنه انقلاب السيارة مما أسفر عن وفاة السيدة، تم نقلها المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.