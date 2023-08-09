السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء،عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو بدائرة مركز طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.