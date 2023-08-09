"الخشت" يهنئ العميد الجديد لكلية طب قصر العينى لتوليه مهام منصبه

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

ووجه الخشت - وفقًا لبيان الجامعة اليوم الأربعاء - الشكر للدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد الكلية؛ لجهودها الطيبة خلال الفترة السابقة، كما وجه الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات.

وكلف الدكتور حسام صلاح بإعطاء الأولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها، والإسراع بمشروع تطوير المستشفيات، واستكمال وإنهاء كل الملفات العالقة في المستشفيات، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.