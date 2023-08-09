الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تشارك بمؤتمر "مستقبل الإنتاج المعرفى فى مصر"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شاركت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة غادة فاروق بمؤتمر التميز في البحث العلمي "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر".

وذكرت الجامعة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا المؤتمر مُقام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت، وتضمن الاحتفال بعلماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير التعليم العالي مع علماء مصر المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية؛ لبحث مضاعفة أعداد العلماء المصريين بقائمة ستانفورد مستقبلًا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

رئيس جامعة عين شمس مصر مستقبل الإنتاج المعرفي جامعة عين شمس العاصمة الإدارية الجديدة

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