القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يُشارك في مؤتمر "التميز في البحث العلمي"

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي:مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، الذي اطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس الاعلي للجامعات ونواب ومساعدي الوزير، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية حيث أقيمت فعاليات المؤتمر ظهر اليوم باحدي الفنادق الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بهدف الإشادة بتميز علمائنا في المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وايضاً توضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.

وثمن الدكتور حسان النعماني دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع علماء مصر علي الاختراع والابتكار، معرباً عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر تضمن ايضاً عرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة واستضافة خبراء أمريكيين كما تضمن حلقات نقاشية في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أنه شارك في فعاليات الاحتفاليه ١٣ باحثاً من علماء جامعة سوهاج الذين تم ادراجهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم والذين يعدوا قدوة ونموذجاً مشرفاً لكافة أعضاء التدريس لبذل المزيد من الجهد لتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة.

فيما فازت كلية العلوم بجامعة سوهاج بالمركز الأول فى المسابقة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، لاختيار أفضل كلية على مستوى القطاع، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن المركز الثاني حصلت عليه كلية الطب البشري، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية التمريض، وأيضاً المركز الرابع والخامس فحصلت عليه كليتي الألسن والتجارة، وذلك بعد تقييم اللجنة المختصة بفحص الملفات المقدمة من الكليات المشاركة بالمسابقة.

وهنأ النعماني، الكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، مؤكداً على أن المسابقة جاءت فى إطار تحفيز وتشجيع جميع منسوبي الجامعة، وخلق جو تنافس إيجابي بين الكليات، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات الحديثة وتنمية القدرات البشرية، الأمر الذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة هدفت إلى إظهار أنشطة القطاع الخدمية الداخلية والخارجية بالكليات، والتعرف على أهم الخدمات المجتمعية والمشروعات المستحدثة بها، إلى جانب إبراز مدى توظيف التحول الرقمي بالخدمات المقدمة، ودور القطاع فى رفع تصنيف الجامعة، و آليات تشجيع البحث العلمي والابتكار.

وأضاف أنه تم تحكيم المسابقة وفقاً لعدد من المعايير والشروط التى تضمنتها المسابقة، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من كل كلية والذى ضم الفعاليات والأنشطة التى نفذتها بشكل مفصل بأسلوب علمي ممنهج وموثق بالأدلة والشواهد، موجهاً التهنئة للكليات الفائزة، والكليات المتقدمة لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم ضمت فى عضويتها كلا من الدكتورة صباح صابر، والدكتور طارق زكي موسي، مقدماً لهم الشكر على مابذلوه من مجهود خلال فترة المسابقة.