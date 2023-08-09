روسيا تعلن دعمها لجهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، دعمها لجهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في النيجر، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق أكدت رئاسة نيجيريا، أمس، أن مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى وإن كانت تعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي، وذلك في موقف هو الأول منذ انتهاء المهلة التي منحت للعسكريين الانقلابيين الأحد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بالنيجر إن المجلس الانتقالي ينشر تعزيزات في العاصمة نيامي تحسبا لأي تدخل محتمل، مؤكدة أن هناك قافلة من 40 شاحنة تحمل مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي بالنيجر دخلت نيامي الآن.