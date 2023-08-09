الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة 4 أيام

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

البداية وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 متهمين بالتنقيب داخل منزل وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

النيابة العامة ذمة التحقيقات كرداسة رجال المباحث مديرية أمن الجيزة الاثار

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟