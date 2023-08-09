الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 7 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية.

 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى بلبيس - الصنافين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

7 مواطنين إصابات متنوعة سحجات وكدمات جروح متفرقة حادث انقلاب

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