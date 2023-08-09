الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يكرم المشاركين في إعادة تجديد كنيسة مار جرجس بالأقصر

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالأقصر.

ومنح الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، درجة القارئ للشماس تامر شايب، بالإضافة إلى تكريم جميع من قاموا بالمشاركة في أعمال إعادة تجديد الرعية.

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث تحدث راعي الإيبارشية في كلمة العظة حول "معجزة إشباع الجموع".

وأكد الأب المطران الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أن الرب يدعونا جميعًا، للمشاركة بطرق مختلفة في عمله، مشيرًا إلى سخاء الله في إتمام عمله المقدس، وإشباع الجموع، ومباركة سخاء البشر.

كذلك، تم تكريم الابنة برناديت سمير جورج، لتفوقها، وحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة الأقصر، بمرحلة الثانوية العامة، الشعبة الأدبية.

الجدير بالذكر أن الشماس تامر شايب، هو أحد أبناء رعية القديس فرنسيس، بالرزيقات، حيث التحق بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، التي أتم بها المرحلة التمهيدية، والفلسفية.

وسافر إلى روما، لدراسة المرحلة اللاهوتية، والآن أنهى العام الثاني بتلك المرحلة، كما يتبقى له العام الدراسي المقبل، متمنين له كامل التوفيق في مسيرته، نحو سر الكهنوت المقدس.

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