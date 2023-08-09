الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79881 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 32495 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

 

وأسفرت الجهود عن 1249 مخالفة سير دون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية و19 مخالفة موقف عشوائى، و5 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية لوائح المرور مخالفة مرورية

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