الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة خلافات بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث في كفر الشيخ

الميراث
الميراث

كشفت الداخلية حقيقة خلافات بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث، حيث نشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وصدور عدد من الأحكام القضائية ضده، ملتمسًا تنفيذها.

وبالفحص، تبيّن أن الشاكي "صاحب الحساب" محامى حر مقيم بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وباستدعائه قرر أنه القائم على نشر التعليق ومقطع الفيديو (محل الشكوى) وأضاف بوجود خلافات بين كل من (شقيق والدته) والمشكو في حقه (مقيم بذات العنوان) بسبب الميراث، وبتاريخ 1 أغسطس الجاري، حدثت بينهما مُشادة كلامية حاول خلالها المشكو فى حقه التعدى على شقيق والدة الشاكى، ولم يحرر بشأنها ثمة محاضر.

وأضاف بأن المشكو في حقه صادر ضده أحكام قضائية لذلك قام بالنشر ملتمسًا ضبطه وعقب علمه بضبطه بتاريخ 2 الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حياله تنازل عن شكواه، وبالعرض على النيابة العامة قامت بالتنفيذ على المذكور بالحبس فى الأحكام الصادرة ضده.

الداخلية الميراث مركز سيدى سالم بكفر الشيخ

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