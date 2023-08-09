"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- عبر بوابة الوظائف الحكومية- عن وظائف قيادية شاغرة في محافظة القاهرة، في تخصصات: مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، سكرتير حي بالمستوى الوظيفى مدير عام.

يبدأ التقديم للوظائف المطلوبة اعتبارًا من يوم 9/8 حتى 9/9 من العام الحالي 2023، حيث تقدم الطلبات إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

يشترط لشغل تلك الوظائف المعلن عنها اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وخبرة في مجال تخصصه من المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول "أ" وقضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، والحصول على مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

وترفق الطلبات بالمستندات المطلوبة: أصل + 2 نسخة لكل من بيان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلمية والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية.