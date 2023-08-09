الأرصاد: تحسن نسبى بالأحوال الجوية.. والقاهرة تسجل 34

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا بقيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، إن البلاد تشهد تحسنًا نسبيًا بالأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة تنخفض خلال فترة النهار والليل، لافتة إلى أن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية فى الظل.



وتابعت: "لكن ما زالت الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، تصاحبها كميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تجعل درجات الحرارة أعلى من المسجلة، وتصل إلى 36 درجة مئوية، تحديدًا فترة الظهيرة".



وأضافت أن البلاد تتأثر بانخفاض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتوزيع الرطوبة فى عمود الهواء، ولن تكون نسب الرطوبة مثل الأيام الماضية.

