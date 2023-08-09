الشباب والرياضة" تبدأ اختبارات البطل الأوليمبي برياضة التايكوندو في المنوفية"

بدأت اللجنة المشكلة لانتقاء الموهوبين مواليد 2012/2013 والمميز من مواليد 2011 برياضة التايكوندو بمقر نادي كفر المصيلحة الرياضي التابع لإدارة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية؛ لاختيار لاعبين جدد لمشروع الموهبة والبطل الأولمبي بالمنوفية.

وتقدم للاختبار من جميع أنحاء المنوفية ما يتعدى 200 مشارك لخوض الاختبارات بمراحلها المختلفة النفسية، والبدنية والمقاييس الجسدية، وما تتضمنها من اختبار لعدو ثلاثون متر الوثب العريض وتمرين البطن، ودفع كرة طبية واستمرت الاختبارات على مدار يوم كامل.

وأقيمت الاختبارات برئاسة الدكتور وجيه حمدي، نائب رئيس اللجنة العلمية للمشروع القومي الموهبة والبطل الأوليمبي ورئيس لجنة الاختبار، وبعضوية محمد خليل، وإبراهيم أحمد، من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل مهران، المدير الفني لرياضة التايكوندو، والدكتور أحمد زهران، الخبير برياضة التايكوندو، وسام فوزي نظم معلومات وزارة الشباب، وعلاء شتيه مدير عام الرياضة ومدير متابعة المشروع، ولاء خيري مدير مالي المشروع بالمنوفية بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

جدير بالذكر، أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي ينفذ على مستوى الجمهورية برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذه الإدارة المركزية للأداء الرياضي برئاسة الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة، ودكتور محمد حمدي مدير إدارة الموهبة، وينفذ بالمنوفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور محمد سلامة، وكيل الرياضة، ومن المنتظر تنفيذ اختبار الانتقاء للعبة الجودو يوم الجمعة 25 أغسطس 2023، بنادي مليج الرياضي.