9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق جرجا جنوب سوهاج

أُصييب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" عقب انفجار الإطار الخلفي للسيارة في قرية البربا دائرة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين للمستشفى العام بجرجا؛ لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغ من مستشفى جرجا العام، بوصول 9 مواطنين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة على الطريق بنطاق الوحدة المحلية.

وبالفحص، عقب الانتقال والمعاينة، تبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب إنفجار إطار السيارة الخلفي، وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبيّن إصابة 9 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وتم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.