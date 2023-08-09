الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية

حملات تموينية
حملات تموينية

حررت مديرية تموين الدقهلية، 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمركزي أجا والسنبلاوين؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملات أسفرت عن ضبط طن خل بالإضافة إلى تحرير 75 محضرًا تموينيًا متنوعًا، موجها بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

تموين الدقهلية السنبلاوين الاسواق والمخابز زارة التموين مكافحة الغش

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