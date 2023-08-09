مواعيد المقابلات الشخصية للنظر في وظائف الإدارة المدرسية بتعليم أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للنظر في التجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لمن لهم الحق فى ذلك وفقاً للشروط والقواعد.

وتنعقد المقابلات الشخصية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم، وتتم على مدار يومين.

وتم تحديدها كالتالى:

- السبت ۲۰۲۳/۸/۱۲ مدير مدرسة جميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات/ تربية خاصة/ رياضى/ فنى) .

- الأحد ۲۰۲۳/۸/۱۳ وكيل مدرسة لجميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات /تربية خاصة / رياضى/ فنی) .

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للإطلاع عليها، واستيفاء أى مستندات ناقصة بملف المتقدم كشرط لدخول المقابلة.