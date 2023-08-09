الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد المقابلات الشخصية للنظر في وظائف الإدارة المدرسية بتعليم أسوان

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للنظر في التجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لمن لهم الحق فى ذلك وفقاً للشروط والقواعد.

وتنعقد المقابلات الشخصية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم، وتتم على مدار يومين.

وتم تحديدها كالتالى:

- السبت ۲۰۲۳/۸/۱۲ مدير مدرسة جميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات/ تربية خاصة/ رياضى/ فنى) .

- الأحد ۲۰۲۳/۸/۱۳ وكيل مدرسة لجميع الإدارات والمراحل التعليمية (عام/ لغات /تربية خاصة / رياضى/ فنی) .

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للإطلاع عليها، واستيفاء أى مستندات ناقصة بملف المتقدم كشرط لدخول المقابلة. 

المقابلات الشخصية المراحل التعليمية المواعيد المحددة المقابلات مديرية التربية والتعليم بأسوان وظائف الإدارة المدرسية

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟