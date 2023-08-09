ليلة استثنائية.. عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة فى مهرجان العلمين غدًا

تشهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة العديد من الحفلات الغنائية لنجوم الفن، ويتضمن ذلك حفل النجم بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة غدًا.

تفتح إدارة المهرجان أبواب المسرح للجمهور في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وسيقدم الفنانان بهاء سلطان وكارول سماحة باقة متنوعة من أجمل أغانيهما، بالإضافة إلى العروض الغنائية والألعاب النارية التي سيشهدها الحفل.

يستمر المهرجان حتى السادس والعشرين من أغسطس تحت شعار "العالم علمين".

كما يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، غدًا الخميس، حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية القديمة التي يحبها جمهوره ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت ويقام الحفل على مسرح العلمين على أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.