الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالغربية

الاحتفالية
الاحتفالية

تنظم محافظة الغربية احتفالية كبرى اليوم لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بقاعة المركز الثقافى بمدينة طنطا بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من التنفيذيين.

وفى سياق متصل، كان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية هنأ 3 من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة خلال زيارته لهم بمنازلهم تقديرا لتفوقهم العلمي، حيث زار كلا من الطالب محمود أشرف السيد الطالب بمدرسة قرانشو الثانوية بمركز ومدينة بسيون والحاصل على المركز الرابع شعبة علمي رياضة بمجموع  ٤٠٥ درجة.

كما قام بزيارة منزل الطالب مارسلينو سامر سعيد  بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، والحاصل على المركز السادس من الشعبة ذاتها بمجموع ٤.٤,٥ درجة.

وهنأ أيضا محافظ الغربية الطالبة نسمه محمد سليمان الطالبة بمدرسة قاسم أمين بطنطا، والحاصلة على المركز الثالث من الشعبة الأدبية بمجموع ٣٨٩,٥ درجة.

وأكد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأوائل خلال لقاؤه بهم بمنازلهم بحضور أسرهم على تقديره الكامل لتفوقهم العلمي  واجتهادهم حتى استطاعوا ان يكونوا ضمن أوائل الثانوية العامة.

وأشار رحمي إلى أن محافظة الغربية قد شهدت خلال السنوات الماضية والعام الحالي حصول عدد كبير من  أبنائها على المراكز الأولى في كافة الشهادات على مستوى الجمهورية سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية متمنيا لهم التوفيق في دراستهم  الجامعية القادمة.

احتفالية كبرى اليوم لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالغربية

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