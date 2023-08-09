الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنًا فى مشاجرة بالأميرية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة دائمة، حيث عقره كلب شرس أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، وذلك بعد أن أصابه في منطقة حساسة بشدة. 

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغاً بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بالمنطقة، وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام كلب شرس لترهيب الآخر، لكن الكلب عقر شخصين، أحدهما المجنى عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان والزمان المناسبين، وتم نقله إلى المستشفى. 

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

محكمة جنايات الأميرية جلسات محاكمة شاب شرس الكلب قسم شرطة الأميرية

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