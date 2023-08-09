الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة مزارع لقى مصرعه إثر استنشاق مبيد حشرى بالبحيرة

جثة
جثة

صرحت نيابة البحيرة بدفن جثة مزارع لقي مصرعه إثر استنشاق مبيد حشري عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان لقي مزارع مصرعه بمركز أبو حمص بالبحيرة  إثر استنشاق مبيد حشري أثناء رش المحاصيل الزراعية.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين عثور أهالي قرية الواعظ التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة على جثمان إبراهيم محمود إسماعيل، 45 سنة، بسبب استنشاق، مبيد حشري أثناء رش محصول الأرز.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب و ملابسات الواقعة. 

استنشاق أبو حمص التصريح بدفن جثة التشريح المحاصيل الزراعية

الأكثر قراءة

ماهر فرغلى يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تأسيس اللجان النوعية للجماعة الإرهابية

اليابان: الردع النووى الأمريكى يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023

الإعلامية ريهام السهلى تشكر "المتحدة" بعد تعيينها رئيسا لشبكة dmc

جلوبال تايمز: الأزمة المصرفية الأمريكية مستمرة وتقوض الثقة العالمية فى النظام المالى للدولة

اليابان: الاحتيال الإلكترونى يسجل معدلا قياسيا فى النصف الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال