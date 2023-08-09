التصريح بدفن جثة مزارع لقى مصرعه إثر استنشاق مبيد حشرى بالبحيرة

صرحت نيابة البحيرة بدفن جثة مزارع لقي مصرعه إثر استنشاق مبيد حشري عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان لقي مزارع مصرعه بمركز أبو حمص بالبحيرة إثر استنشاق مبيد حشري أثناء رش المحاصيل الزراعية.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين عثور أهالي قرية الواعظ التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة على جثمان إبراهيم محمود إسماعيل، 45 سنة، بسبب استنشاق، مبيد حشري أثناء رش محصول الأرز.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب و ملابسات الواقعة.