الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطار "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم يصل محافظة الغربية

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

وصل قطار مشروع "كابيتانو مصر" إلى محافظة الغربية، وهو المشروع الأضخم في مجال اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وسنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المشروع في نادي بلدية المحلة، حيث تمت استعدادات مكثفة لاستقبال الاختبارات الصباحية.

واستعد نادي بلدية المحلة بصورة جيدة لاستقبال الحدث الأبرز في انتقاء الناشئين في كرة القدم، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يري الديب وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي بلدية المحلة بقيادة مصطفى الشامي، وشهدت الأيام الماضية تسجيل عدد كبير من الناشئين يرغبون في خوض الاختبارات.

ويهدف مشروع "كابيتانو مصر" إلى إجراء اختبارات للاعبين المواليدين في عام 2008 بهدف تطوير كرة القدم في مصر واكتشاف المواهب الواعدة في جميع أنحاء البلاد وتقديم الدعم والتدريب الشامل لهم وفقًا لمعايير علمية محددة، يتم تنمية مهارات اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى اللاعبين وتطويرهم للعب في الأندية الرياضية المحلية والمساهمة في تشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وقد تقدم أكثر من 50 ألف موهبة شابة من مختلف المحافظات للمشاركة في المشروع، وتم تصفية الأعداد بعد عملية التحكيم، وتسلط هذه المبادرة الضوء على إنجازات القطاع الرياضي في مصر، حيث نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات رياضية قوية بعد سنوات من الفراغ.

 وقد أكد الرئيس السيسي منذ توليه منصب الرئاسة على أهمية بناء جيل قادر على الحفاظ على هوية الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وذلك لمنع انتشار ظاهرة التطرف.

تعد مبادرة "كابيتانو مصر" خطوة هامة نحو تطوير كرة القدم في مصر وتشجيع المواهب الشابة على التفوق وتحقيق إمكاناتها الكاملة، من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على المستقبل الرياضي للبلاد، حيث سيساهم في متابعة وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم، وتعزيز مكانة مصر كمرجع رياضي قوي في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، والتزامهما بتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في مصر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي ومستدام على المشهد الرياضي في البلاد.

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