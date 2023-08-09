وزير النقل: إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية بمصر.. وجارٍ تطوير 10 قطارات مترو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه جارٍ إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية حاليًا، منها مصانع عملت بالفعل ودخلت على خط الإنتاج، إضافة إلى تطوير مصانع أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جارٍ تطوير 10 قطارات مترو داخل أحد المصانع المصرية، مؤكدًا أن مصر كانت تستورد فلنكات السكك الحديد من الخارج، ولكن حاليا يتم تصنيعها في مصر، وتابع: “كنت مكسوف أقول للرئيس السيسي”.

وأوضح هناك محاولات جادة لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، لافتا إلى أنه يتم إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورشة العباسية، كما تم إنشاء شراكة بين سكك حديد مصر وفويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وجاري تصنيع 40 قطار مترو مع هيونداى روتم فى مصر .

الوحدات المتحركة للقطار السريع تكلفتها 7.5 مليار دولار

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع المجر على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات في مصر،كما تم الاتفاق على تصدير عربيات القطار فى حالة وجود مشتري من أجل توطين صناعة النقل فى مصر، مؤكدًا أن الهدف من توطين صناعة النقل فى مصر توفر فرص عمل للشباب وإكساب خبرات للمصريين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوحدات المتحركة للقطار السريع تكلفتها 7.5 مليار دولار.