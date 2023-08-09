الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ"الشاهد": مجموعة محمد كمال تخلصت من محمود عزت لقيادة الجماعة

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن مجموعة محمد كمال اتهمت مجموعة محمود عزت أنهم أبلغوا عن مكان الأول للتخلص منه لقيادة الجماعة، وهذا ليس بعيدًا عنهم.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكماليين انتقموا من محمود عزت فأبلغوا عنه، وأصبحت الأمور في الجماعة بين تيارين، الأول يرى أن العنف منهج مسلح وتريد أن تقود الجماعة، والأخرى شكلت لجنة إدارية جديدة.

وتابع: يأتي رئيس طلاب الإخوان عبد الله عزت ويكتب مقال مهم جدًا عن "طلاب الإخوان بالسودان ويسقط الكفيل"، ثم يكتب مقال آخر بعنوان "أزمة الإخوان في الوسط"، ثم يظهر همام محمد عطية من العراق وهو من أجناد مصر، وبدأ في عمل تفجيرات عن بٌعد، وتم التوصل له وقتل.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، أن "عرب شركس" كانت من أخطر التنظيمات، بالإضافة إلى تفجيرات منها أجناد مصر، وبيت المقدس، والفرقان، وغيرها.

ماهر فرغلي الإرهابي محمود عزت الإخواني محمد كمال تنظيم الكماليين انتقم

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