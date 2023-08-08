«الشاهد».. ماهر فرغلى يروى كواليس انتقام جماعة «الشوقيون» من مزوّر

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إن أحد عناصر جماعة "الشوقيون" اعترف له بأن الجماعة كلفته بسرقة محال الذهب، ونفذ محاولة ناجحة في شبرا.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تكليفه بعمل جوازات سفر مزورة، فتعاقدت الجماعة مع أحد المزورين، وحصل منها على المال، لكنه لم ينفذ طلباتها.

وتابع أن الجماعة قامت باستدراجه واختطفته وعذبته ببشاعة، لكن الرجل بكى وحاول أن يستعطف أفراد الجماعة، ولكنهم كفروه لأنه خلف وعده معهم، وذبحته الجماعة ورمته في كوم قمامة ليلًا.

سقوط المنفذين الثلاثة

وتابع أنه تم القبض على المنفذين الثلاثة وحُكم عليهم بالإعدام، ثم جرى تخفيف الحكم إلى المؤبد، وفي النهاية خرجوا بعد أحداث يناير 2011.