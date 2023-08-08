الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: معاينة القاطرة "فهد" حتى يتم استكمال التحقيقات حول الواقعة

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الجهود خلال الأيام الماضية كانت مركزة في البحث عن عضو القاطرة الغارقة "فهد" المفقود، وعند العثور عليه تم تركيز الجهود لرفع القاطرة، مؤكدًا أنها كانت على عمق 27 مترًا. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الأمر كان صعبًا جدًا في تعامل الغطاسين مع القاطرة الغارقة، مشيرًا إلى أن العاملين بذلوا مجهودًا جبارًا ولدينا عمال مهرة.

واقعة غرق العبارة فهد نادرة الحدوث

وأكد أنه تم انتشال القاطرة الغارقة قبل دقائق، مشيرًا إلى أن العاملين كانوا يعملون من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، خاصة أن هذه الحادثة نادرة الحدوث، وأنه ستتم معاينة القاطرة حتى يتم استكمال التحقيقات حول واقعة الغرق. 

أسامة ربيع العبارة فهد معاينة القاطرة استكمال التحقيقات واقعة الغرق قناة السويس

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