زاهى حواس: كنت صديقًا مقربًا لـ عمر الشريف وتعلمت منه تقبل النقد

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان صديقا مقربا بالنسبة له، وكنا دائما ما نتحدث مع بعضنا البعض في العديد من الأمور: "أنا وعمر الشريف صحاب وكنا بنتخانق كتير جدا".

صداقة النجوم

وأكد الدكتور زاهي حواس، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية النهار، أنه تعلم من عمر الشريف طريقة التعامل من النقد، إذ أن إحدي المجلات الأجنبية المعروفة كانت قد كتبت عنه 17 صفحة للهجوم عليه وانتقاده بشكل كبير، وهو أمر أحزنه كثيرا، إلا أن رأي عمر شريف سانده بقوة.

وتابع: "أنا كنت متضايق جدا إن مجلة أجنبية تهاجمني في 17 صفحة، وأنا عامل شغل ومجهود كبير جدا، بس لما كلمت عمر الشريف كنا مسافرين سوا، وقالي سيبني اقرأ المجلة ومن ثم أقولك رأيي، وبعد ما قرأ المجلة، قالي حاجة مهمة جدا، قالي أنا نفسي يتكتب عني 100 صفحة في المجلة دي ويشتموني".

تقبل النقد

وتابع: "عمر الشريف قالي المجلة دي مشهورة جدا لما تشتمك تشهرك أكتر، فتديك دعاية ضخمة جدا وبشكل مجاني، وده طبيعي لما شخص يكون ناجح يكون فيه هجوم وانتقادات، واتعلمت من الموقف ده لما حد يشتمني أمر طبيعي، لأن أنت شخص مشهور، ولكن الأهم أنك تستمر في عمل البرامج العظيمة التي تعجب الناس".