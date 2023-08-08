خبير: مهرجان العلمين فرصة لتنشيط السياحة بأنحاء الجمهورية

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مهرجان العلمين يصل إلى كل دول العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط، والخليج العربي، مؤكدًا أن الفعاليات تُساهم في تنشيط حركة السياحة بأنحاء الجمهورية.

وأضاف "هزاع" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطورًا ملحوظًا في مدينة العلمين، لافتًا إلى أن المدينة تضم عددًا من الأماكن والمناطق الأثرية وأيضًا المتحف الروماني، والمنطقة التراثية.

مصر مليئة بأنواع السياحة المختلفة

وأشار الخبير السياحي، إلى أن مصر مليئة بأنواع السياحة المختلفة، مضيفًا أن مدينة العلمين مؤمنة بالشكل الأمثل، كما أنها تضم العديد من الخدمات، وأيضًا تأمين المطارات، والتنقلات، والفنادق، والمولات، بجانب مارينا العلمين التي توجد على البحر الأبيض المتوسط.