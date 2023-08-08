الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة هروب فتوح ورفضه مفاوضات وكيله مع الزمالك

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

‏أثيرت علامات استفهام كبيرة حول غموض موقف أحمد فتوح، لاعب الزمالك بعد التزامه الصمت واختفاءه ولم يوضح موقفه من الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق الأبيض، خاصة بعدما أعلن مسئولي الزمالك أن المشرف على الكرة بالنادي اتفق مع خال فتوح باعتباره وكيل أعماله وتم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب مع الشروط المالية ولا ينقص سوى التوقيع علي العقود.

‏وجاء اختفاء أحمد فتوح عن النادي وعدم ظهوره في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات على السوشيال الميديا لتوضح موقفه من التجديد ولم يعلن اللاعب تأكيد كلام ادارة النادي حول موقف الاتفاق مع خاله لتجديد عقده، ما أثير علامات استفهام كبيرة واعتبره البعض هروب اللاعب من إدارة النادي لرغبته في عدم تجديد عقده.

‏وردد البعض أن خال اللاعب لا يملك أن التوقيع علي العقود بدل منه ولا بد من تواجد  فتوح وحضوره للنادي لتوقيع العقود او يحضر ليقر صحة موقفه و تجديد عقده مع الملكي.

ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك في يونيو المقبل ومن حق اللاعب التوقيع لأي نادي آخر في يناير القادم دون الرجوع لناديه.

‏وتعجب عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك مما يتردد عن هروب فتوح وغموض موقفه، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي تجديد عقده دون مشاكل، لكن منصات السوشيال ميديا هى من تتعمد إشعال فتيل الأزمات داخل أروقة الزمالك.

وقال عبد الواحد إن فتوح لم يهرب ولم يختفِ وأن اللاعب في إجازة نهاية الموسم من أجل الاستجمام مع أسرته ومن حقه أن يحصل على الإجازة الرسمية؛ لأنها الراحة الوحيدة في ظل تلاحم المواسم.

ومن المقرر أن يعود فتوح للتجمع مع فريق الزمالك 25 أغسطس الجاري وسيتم التواصل  مع إدارة الزمالك وحسم موضوع التعاقد بصفة نهائية مع بداية الموسم الجديد؛ حتي يركز اللاعب في الملعب مع بداية الموسم الجديد.

‏وأوضح مدير الكرة بالزمالك أن السوشيال ميديا أصبحت خطر على الرياضة المصرية كلها، ناصحًا الجمهور بعدم تصديق كل ما يتردد على هذه المنصات.

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