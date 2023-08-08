وفاة المهندس عبد المنعم مندور نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية

فقدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد المنعم مندور، نقيب الزراعيين الأسبق جراء وعكة صحية شديدة.

وشغل الراحل المهندس عبد المنعم مندور منصب نقيب الزراعيين في محافظة الإسماعيلية لمدة 18 عاما كما كان عضوا دائما فى التنظيمات والمجالس الشعبية المحلية.

وستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد المطافي بالإسماعيلية والعزاء غدا الأربعاء بدار المناسبات بمسجد الدوحة.

ونعت نقابة المهن الزراعية في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، الراحل المهندس عبد المنعم مندور، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

