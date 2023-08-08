خفر السواحل الأمريكى يعلن فقدان غواص خلال رحلته لحطام سفينة غارقة منذ 15 عامًا

علق خفر السواحل الأمريكي، بحثه عن رجل يبلغ من العمر 44 عامًا فُقد خلال غوصه في حطام سفينة قبالة سواحل فلوريدا كيز الأسبوع الماضي، حسبما أعلن مسئولون أمريكيون.

كانت أطقم البحث تبحث عن توماس فولكنبيري منذ الإبلاغ عن فقده يوم الأربعاء الماضي. وقال النقيب بخفر السواحل جيسون إنجرام في بيان “فقدان الرجل كان هذا حادثًا مأساويًا".

تابع: "الغوص نشاط خطير بطبيعته. يتذكر مجتمع الغوص هنا في Keys جيدًا شغف السيد فولكنبيري بالبحر، ونقدم أحر التعازي إلى أسرته في هذا الوقت العصيب".

أفادت شبكة cbs الأمريكية أن فولكنبيري في عداد المفقودين صباح الأربعاء بعد أن تأخر عن موعد عودته من الغوص إلى حطام السفينة يو إس إس فاندنبرغ على بعد 7 أميال من كي ويست.

يعود تاريخ السفينة التي خرجت من الخدمة إلى الحرب العالمية الثانية، وقد غرقت عمدًا في المنطقة في عام 2009 لإضافة شعاب مرجانية اصطناعية إلى محمية بحرية.

قال خفر السواحل إن أطقم البحث فتشت منطقة تبلغ مساحتها حوالي 4300 ميل مربع، أي بحجم ولاية كونيتيكت، بحثًا عن Faulkenberry دون نجاح.